Группа компаний «БИОЭН» передала колонну УАЗов и квадроциклов в зону СВО

Партию из 23 машин УАЗ и пяти квадроциклов от группы компаний «БИОЭН» доставили в зону проведения спецоперации. Этой техникой будут пользоваться военнослужащие гвардейских бригад, добровольческих подразделений, танковых дивизий, отряда спецназа «Ахмат» и подразделения «Архангел».

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«Уже не первый раз отправляем квадроциклы на линию фронта, получаем обратную связь от бойцов, даже разбитый квадроцикл спасает жизни бойцам, они остаются живы», — сказал руководитель группы компаний «БИОЭН» Олег Максимов.

Он уточнил, что автомобили укомплектованы средствами РЭБ, чтобы дроны ВСУ не могли поразить бойцов ВС РФ.

Квадроциклы на фронте полюбили за скорость и проходимость. Они по своим свойствам являются почти недосягаемой целью для противника. Эту технику очень ждут в зоне СВО бойцы гвардейских бригад, добровольцы и сотрудники спецподразделений.

Партия машин отправилась на фронт из Москвы. Перед выпуском авто на выполнение боевых задач их специально укроют маскировочными сетями, а еще на них установят так называемые мангалы — решетки для защиты от ударных БПЛА.