Группа украинских военных численностью 30-50 человек попыталась прорваться в Белгородскую область. Сейчас российские войска уничтожают боевиков недалеко села Демидовка Краснояружского района, сообщает Mash .

Украинским военным не удалось пробиться в Демидовку. Российские бойцы ведут столкновения в лесопосадках к югу от села, добивая живую силу противника.

Армия Украины уже третьи сутки пытается прорвать границу в Белгородской области. ВС России успешно отражают атаки неприятеля, украинцы отступают с потерями.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки Украина потеряла на белгородском направлении до 150 военных, четыре танка и 19 бронемашин.