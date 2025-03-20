Группа боевиков попыталась вторгнуться в Белгородскую область
Mash: 30-50 бойцов ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область
Группа украинских военных численностью 30-50 человек попыталась прорваться в Белгородскую область. Сейчас российские войска уничтожают боевиков недалеко села Демидовка Краснояружского района, сообщает Mash.
Украинским военным не удалось пробиться в Демидовку. Российские бойцы ведут столкновения в лесопосадках к югу от села, добивая живую силу противника.
Армия Украины уже третьи сутки пытается прорвать границу в Белгородской области. ВС России успешно отражают атаки неприятеля, украинцы отступают с потерями.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки Украина потеряла на белгородском направлении до 150 военных, четыре танка и 19 бронемашин.