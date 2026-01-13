Госфонд «Защитники Отечества» создал комплексную систему поддержки ветеранов СВО

сегодня в 19:22

Государственный фонд «Защитники Отечества» предоставляет своевременную и адресную помощь ветеранам специальной военной операции и их семьям.

Госфонд работает уже 2,5 года. Он сумел создать комплексную экосистему поддержки ветеранов СВО и их близких.

В каждом регионе страны открыты филиалы фонда. Там помогают оформить денежные выплаты и льготы, получить технические средства реабилитации и психологическую помощь, а еще оказывают содействие в обучении и трудоустройстве.

Также госфонд помогает ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилые помещения для комфортной жизни. К каждому обратившемуся применятся индивидуальный подход.

Обратиться за помощью и узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте фонда, а также в соцсетях.

