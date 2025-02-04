Голубев: в Центре отбора на военную службу по контракту в Балашихе представлены все виды НАТОвского оружия

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Так же он отметил, что в учебных классах Центра отбора на военную службу по контракту в Балашихе представлены все виды НАТОвского оружия, что позволяет бойцам досконально изучить средства противника перед соприкосновением, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Парламентарий рассказал, что регулярно общается с военнослужащими, когда они бывают дома в отпусках. Также много обращений поступает в социальных сетях от защитников находящихся на передовой.

«Главный посыл для Героев, которые выбирают военную службу — это, конечно, принести мир для России. Исключить раз и навсегда нападения на мирные города, а для этого нужна безоговорочная Победа. Победа через уничтожение режима неонацистов и русофобов, которые захватили власть на Украине при поддержке стран Запада», — отметил Голубев.

По словам Андрея Голубева, в последнее время поменялась мотивация людей, которые приходят подписывать контракт.

«Если раньше большинство ребят говорили о защите Донбасса, ЛНР, то после нападения на Курскую область, обстрелов Брянской, Орловской и Ростовской областей, контрактники едут защищать именно свои дома, своих жен, детей, родителей. И это не просто мотивация, это культурный код — защита Родины», — резюмировал депутат.

Кроме того, для военнослужащих по контракту и членов их семей есть социальные льготы и гарантии. Президент России в своем выступлении на заседании Госсовета 20 декабря объявил следующий год — годом защитника Отечества. Можно сказать, что с этой парадигмой мы провели и 2024 год.

«Подмосковье — один из регионов, в котором наиболее полно реализуется единый стандарт мер поддержки участников СВО, рекомендуемый федеральным центром. В Московской области реализуется большинство из 20 рекомендованных мер, а также меры поддержки сверх стандарта. Это льготы, субсидии, социальные услуги, содействие в поиске работы и многое другое. В возглавляемом мной Комитете по социальной политике и здравоохранению постоянно действует рабочая группа, которая формирует предложения по совершенствованию мер поддержки участников СВО и членов их семей исходя из их потребностей», — заметил Голубев.

Так, был разработан и принят Думой закон, который по запросам наших защитников установил дополнительные возможности для реабилитации. В центре «Ясенки» разрешено пребывание с бойцом во время реабилитации его супруги, которая имеет место регистрации не только в Подмосковье, но в других регионах. Также предоставлена возможность реабилитации инвалидам, в том числе участникам СВО с потерей зрения или слуха в реабилитационном центре им. Мещерякова А.И.

«Отмечу, что в Подмосковье создана одна из лучших систем реабилитации: центре Ясенки, центр Мещерякова и Протекс-Центре. Всего помощь получили 840 человек», — дополнил парламентарий.

По поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьевав Балашихе с апреля 2023 года организована работа специального пункта, на территории которого созданы все условия для того, чтобы желающих защищать Родину становилось все больше.

Центр сделан максимально удобно, здесь можно пройти все этапы подготовки: оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, пройти первичное обучение.

«Также Центр отбора на военную службу по контракту в Балашихе представляет собой уникальную школу подготовки, где в сжатые сроки добровольцам дается максимально-эффективный курс „молодого бойца“.В пункте работают инструкторы, имеющие опыт боевых действий в горячих точках. Большинство из них уже были на линии боевого соприкосновения на СВО, некоторые имеют ранения и боевые награды. Это люди, которые знают, чему учить и что именно пригодится добровольцам.Важно отметить, что в его учебных классах представлены все виды НАТОвского оружия, на которое можно не только посмотреть, но и изучить, понять, как оно работает», —пояснил Голубев.

В заключении он напомнил, что на военную службу по контракту в Подмосковье могут поступить не только жители Московской области, но и жители других регионов, в том числе и иностранные граждане.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.