Главы Реутова и Балашихи поздравили семьи участников СВО в Реутове

Благотворительное мероприятие «Пасхальная мастЕРская» прошло 9 апреля в Центре культуры и искусств Реутова для участников специальной военной операции и их семей. С гостями встретились главы Реутова и Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры «Молодой Гвардии» организовали для бойцов специальной военной операции и их близких праздничную программу в преддверии Пасхи. Участники вместе украшали куличи, шили куклы и расписывали деревянные подвески.

С семьями пообщались глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров. Они поздравили гостей с наступающим праздником и поблагодарили за стойкость и поддержку военнослужащих.

«Такие встречи сегодня важны как никогда. Пока наши герои отстаивают интересы Родины на передовой, мы должны стать надежной опорой для их близких. Поддержка семей участников СВО — это не только решение бытовых вопросов, но и создание атмосферы тепла, внимания и сопричастности», — подчеркнул Алексей Ковязин.

В рамках акции гости также посетили пасхальную выставку картин юных художников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.