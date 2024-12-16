Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с семьями участников СВО

Руководитель городского округа Жуковский Борис Аубакиров встретился с семьями участников Специальной военной операции. Участники встречи обсудили вопросы, которые в настоящий момент актуальны для бойцов и их родных, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Также глава Жуковского Борис Аубакиров вручил награды главы Луганской Народной Республики активистам, регулярно участвующим в сборе и доставке гуманитарной помощи, а также благодарности от своего имени за поддержку и помощь участникам и семьям участников Специальной военной операции.

«Это невероятно сильные женщины, обеспечивающие надежный тыл нашим бойцам, от всего сердца благодарю их за все, что они делают», — сказал Борис Аубакиров, вручая награды.

На встрече также присутствовали член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Мартынов, руководитель областного Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова, а также представители прокуратуры Жуковского и депутаты городского совета депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.