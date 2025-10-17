Глава Ступина Сергей Мужальских поздравил с днем рождения сына погибшего героя

Глава горского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с днем рождения Алексея, сына погибшего ступинского участника СВО Константина Соколова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Желаю здоровья, добра, успехов в учебе! Уверен, впереди тебя ждут высокие достижения. Мы будем рядом, можешь рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил юноше подарок и преподнес букет бабушке именинника.

Алексею Соколову в этом году исполнилось 16 лет. Юноша учится в Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова на первом курсе по специальности «Информационные системы и программирование».

Константин Соколов, отец Алексея, отправился в зону СВО по мобилизации. Служил стрелком, помощником гранатометчика. Погиб при выполнении боевых задач. В ступинском лицее № 2 герою установлена мемориальная табличка. Память о защитнике, отдавшем свою жизнь за Родину, бессмертна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.