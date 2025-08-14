Глава Ступина поздравил с днями рождения детей погибшего героя

"Желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в будущем! Пусть каждый новый год вашей жизни приносит только добрые перемены! Мы будем рядом, поддерживая вас на этом пути", - сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил юношам подарки, альманах "Воинская доблесть", рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации, а также цветы бабушке именинников.

Владимиру в этом году исполнилось 15 лет, его младшему брату Ярославу - 13. Юноши ходят в ступинскую школу №9, серьезно занимаются учебой и увлекаются спортом.

За чашкой чая обсудили успехи ребят, их планы на будущее и необходимую помощь семье. Глава округа поделился планами о капитальном ремонте ступинского стадиона "Металлург" - после завершения работ здесь будет комфортно заниматься спортом в любое время года.

Лимаров Александр Даниилович был призван на военную службу по мобилизации в октябре 2022 года. Служил гвардии рядовым, регулировщиком войсковой части. Погиб в июне 2024 года при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8(496)647-68-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда – детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», - отметил глава региона.