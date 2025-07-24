Глава Ступина поздравил с Днем рождения сына погибшего героя

«В этот особенный день хочу поздравить тебя и пожелать здоровья, счастья и радости. Ты растешь и развиваешься, и впереди у тебя ждут много увлекательных открытий и приключений. Пусть каждый новый день приносит тебе только позитивные эмоции и яркие впечатления!», — пожелал Сергей Мужальских.

На свое четырехлетие Егор получил яркий конструктор, который пришелся имениннику по душе. Мальчик ходит в детский сад «Лесная сказка» и спортивную школу «Победа», катается на беговеле и уже получил свои первые спортивные медали.

Глава округа обсудил с мамой мальчика необходимую семье помощь и планы на будущее. Как отмечает глава округа, очень важно помнить и поддерживать участников специальной военной операции и их семьи.

Отец мальчика Игорь Мохов героически погиб, спасая товарища в 2023 году. Герой посмертно награжден Орденом Мужества. В честь защитника в ступинском лицее № 2 установлена мемориальная доска.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.