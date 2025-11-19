Глава Ступина поздравил с днем рождения дочь героя СВО

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко поздравил с днем рождения Варвару Захарову — дочь погибшего участника специальной военной операции. Девушке исполнилось 16 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Варвара учится в Российском новом университете (РОСНОУ) в Домодедово по направлению «Юриспруденция». Уже пять лет она занимается хоккеем и является членом ступинского хоккейного клуба «Капитан».

Во время встречи Сергей Мужальских вручил имениннице подарок, а ее маме — цветы. Они пообщались, обсудили учебу, спорт и планы на будущее, а также необходимую помощь и поддержку.

«Ваш отец — герой, память о нем навсегда останется в наших сердцах. Желаю Вам, Варвара, крепкого здоровья, уверенности, новых побед и исполнения всех планов», — отметил глава округа.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.