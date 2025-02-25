Глава Ступина поблагодарил жителей округа, помогающих участникам СВО и их семьям

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с волонтерами, участником спецоперации и представителями местного отделения ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Три года ступинцы выполняют воинский долг на передовой в зоне СВО. Сегодня более 700 земляков сражаются с фашизмом, отстаивают суверенитет и национальные интересы России. Мужество и самоотверженность героев нашего времени — пример патриотизма. Благодарю всех, кто приближает нашу победу, кто обеспечивает надежный тыл, за поддержку и помощь нашим бойцам», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил волонтерам грамоты, альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации, сувениры с символикой города.

Участники встречи обсудили деятельность волонтерских штабов округа. Добровольцы плетут масксети, изготавливают тактические носилки, окопные свечи, шьют одежду для раненых в госпиталях, вяжут теплые вещи, готовят сублимированные супы, «сухой душ», оказывают психологическую поддержку семьям участников СВО.

Юные ступинцы пишут письма со словами поддержки на фронт. В 2024-м в зону СВО отправлено свыше 50 тонн гуманитарной помощи. С начала этого года — более 2 тонн.

В округе в полном объеме реализуются меры соцподдержки семей участников СВО. Действуют филиал фонда «Защитник Отечества» и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Сергей Мужальских рассказал об увековечивании памяти героев СВО — установке стелы на бульваре Победы, открытии мемориальных досок и парт героев в школах и техникуме, проведении уроков мужества и выпуске журнала «Воинская доблесть».

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.