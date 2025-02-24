Глава Солнечногорска поздравил участников СВО на реабилитации с праздником

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проведал военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Московском областном госпитале для ветеранов войн в поселке Андреевка. Он поздравил их с Днем защитника Отечества и поблагодарил за подвиг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Константин Михальков передал бойцам слова поддержки от 101-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Василия Николаевича Рыбакова, с которым повидался накануне.

«Этот праздник — про них. Про всех, кто защищает страну, кто на передовой, кто уже вернулся и проходит лечение. В госпитале встретил ребят из Иркутска, Белгорода, Новосибирска. Даже одного бойца из Латвии. У каждого — своя история, но всех объединяет одно: любовь к Родине и верность своему делу», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава отметил профессионализм медицинского персонала, который ставит бойцов на ноги, помогает восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни. Ежегодно в учреждении получают лечение более 8 тысяч пациентов.

В качестве поздравительного подарка в госпитале силами управления культуры округа и Московского Губернского колледжа искусств провели праздничный концерт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.