Глава Щелкова навестил семью участника СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил семью участника специальной военной операции Ивана Трошина. Сам боец сейчас находится на службе, дома его супруга Светлана и дочка Виктория, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Иван в рядах Росгвардии с 2016 года, имеет статус ветерана боевых действий, регулярно выполняет задачи в зоне СВО. Дочка Вика, конечно, ждет папу домой. Сама пока пошла в первый класс, занимается танцами, рисованием.

Главная цель таких встреч — оказание заботы и поддержки. В том числе, в решении бытовых вопросов. Так, например, Светлана сообщила о проблеме с вывозом мусора, которая повторялась несколько раз. С управляющей компанией данный вопрос уже проработали — сотрудники поставят дополнительный бак. Кроме того, Светлана подняла тему качества воды в микрорайоне Богородский и поблагодарила за изменения, которые стали сразу заметны после модернизации ВНС-6. Женщина показала, что вода в доме теперь без запаха и осадка.

«Мы всегда рядом, сопровождаем любые вопросы, в том числе бытовые. И сегодня со Светланой обсудили много актуальных тем. Мы с командой знаем семьи каждого участника СВО из нашего округа, и всегда на связи», — отметил Андрей Булгаков.

Дополнительно близкие участников СВО могут обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: 1-й Советский переулок, д. 2А и по номеру телефона: 8(496)-561-11-05.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.