Глава Рузы и депутаты Мособлдумы отправили гуманитарный конвой участникам СВО

17 февраля глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев совместно с депутатами Мособлдумы Владимиром Вшивцевым и Игорем Власовым, а также муниципальными депутатами и волонтерами Рузского ресурсного центра погрузили и отправили гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав груза вошли продукты длительного хранения, теплые носки, термобелье, средства личной гигиены и медикаменты — все самое необходимое, о чем просили бойцы.

«Отдельные слова благодарности — местным жителям, которые не остаются в стороне и регулярно приносят вещи и продукты в пункты сбора. Именно их неравнодушие и искреннее желание помочь делают каждую отправку по-настоящему теплой. Груз уже в пути и в ближайшие дни окажется на передовой!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.