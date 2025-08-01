Глава Реутова навестил раненого бойца СВО в госпитале

В Реутове продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Глава города Филипп Науменко навестил реутовчанина, участника СВО, проходящего курс лечения в одном из филиалов Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Боец с первых дней принимал участие в выполнении боевых задач на передовой. Он служил связистом и всегда придерживался девиза: «Связь — это управление, а без управления не будет Победы!». Его профессионализм, сила духа и верность долгу вызывают глубокое уважение. Несмотря на ранение, он остается активным и целеустремленным.

После завершения лечения военнослужащий намерен продолжить поддержку своих боевых товарищей, но уже в качестве волонтера. В его ближайших планах — присоединиться к Ассоциации ветеранов СВО Реутова, чтобы помогать своим сослуживцам адаптироваться к мирной жизни и быть полезным на гражданском поприще. От юных реутовчан — детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне проведения СВО, глава города передал в подарок бойцу особый талисман — символ веры, поддержки и благодарности за его подвиг. Военнослужащие и их семьи в Реутове получают всестороннюю помощь: от психологической и юридической поддержки до адресной материальной помощи и организации досуга для членов семей.

В муниципалитете создана эффективная система работы, направленная на реализацию комплексных мер помощи героям СВО и их близким.

Филипп Науменко выразил бойцу искреннюю благодарность за мужество, самоотверженность и службу России, а также пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.