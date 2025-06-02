Глава Раменского поучаствовал в отправке очередной партии гумконвоя в зону СВО

Глава Раменского округа Эдуард Малышев подчеркнул, что помощь участникам СВО регулярно собирается силами неравнодушных людей, жителей Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в Победу и жертвует своим личным временем, физическими и моральными силами ради поддержки защитников Отечества», — отметил глава округа.

В этот раз необходимый бойцам груз, объемом порядка 6 тонн, отправился в Запорожье, Херсон и Донецк. Фронтовые волонтеры отправились на двух полностью загруженных адресной помощью машинах.

«На этой неделе это уже вторая отправка. Во вторник выехали в направлении Донбасса две машины, которые везли гумпомощь для мирного населения. Этот груз был собран совместно с Раменским благочинием. Сейчас мы загрузили еще две машины, груз собирали волонтеры и семьи участников СВО. На данный момент востребованы генераторы, дождевики, репелленты, медикаменты востребованы круглый год. Все это можно принести в наш центр поддержки участников СВО в кабинет № 106 в ДК «Сатурн», — рассказала куратор центра поддержки участников СВО и их семей Анна Вештак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.