Глава Раменского округа навестил семью погибшего участника СВО

В Раменском округе Подмосковья глава муниципалитета Эдуард Малышев посетил семью погибшего участника специальной военной операции Владимира Шипина в преддверии 8 Марта. Он пообщался с супругой бойца и его детьми и вручил им подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Малышев встретился с супругой военнослужащего Алиной Георгиевной и детьми — Тимофеем и Евой. Руководитель округа пообщался с семьей и передал символические подарки к Международному женскому дню.

«Дети — продолжение отца. Он бы непременно гордился ими: их достижениями, сияющими улыбками, смелыми мечтами. Дети, конечно же, будут гордиться своим отцом Владимиром Шипиным. Он погиб за правду, за Россию, за будущее», — отметил Эдуард Малышев.

Глава округа подчеркнул, что подвиг военнослужащих продолжается в силе их семей, которые бережно хранят память о героях.

«Сегодня хочется напомнить всем, кто потерял своих близких — участников специальной военной операции: вы не одиноки. За вами стоят люди, готовые прийти на помощь, выслушать и поддержать», — добавил он.

Также Малышев поздравил женщин округа с наступающим Международным женским днем и пожелал им тепла, надежды и благополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.