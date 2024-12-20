Глава Подольска взял на контроль выплату на покупку земельного участка бойцу СВО

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов с городским прокурором Иваном Денисовым провел личный прием граждан. Жители задали важные вопросы, касающиеся земельного законодательства, в частности, соблюдения прав собственности — эти темы взял на личный контроль Денисов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Боец СВО обратился за помощью в оформлении выплаты на покупку земельного участка. Наши профильные специалисты совместно с фондом „Защитники Отечества“ окажут необходимую юридическую и консультационную помощь», — сказал Артамонов.

Он отметил, что помощь участникам СВО и их семьям является одной из ключевых задач власти в Подольске. Бойцы и члены их семей могут получить любую помощь по вопросам лечения, реабилитации, выплат и других социальных мер.

Запись на личный прием главы округа ведется по понедельникам с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4967) 55-57-27.

Также принимаю обращения на электронную почту: ArtamonovGr@yandex.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.