Глава Подольска с делегацией привез внедорожник и спецтехнику на передовую бойцам СВО

«Для защитников важно чувствовать, что о них помнят, что они не одни. Привезли ребятам необходимую технику: дизельные генераторы и отопители, аккумуляторы, рации, квадрокоптеры „Мавик“. Для выполнения боевых задач также передали внедорожник и запчасти к нему. Отработали заявки сразу нескольких бригад. Собирали все вместе с жителями, предприятиями округа и членами „Единой России“ в рамках нашего партийного проекта „Подольск пЕРедовой“. Будем всегда рядом со СВОими!» — сказал Артамонов.

Со многими из бойцов Артамонов встретился уже не в первый раз. Пообщались на тему того, чем власти округа могут помочь семьям и самим героям — тем, кто еще служит, и кто уже вернулся домой.

Рассказал, что максимально упростили для военнослужащих и их близких взаимодействие с организациями, оказывающими помощь. Теперь для обращения в госфонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр достаточно любого многофункционального центра Подольска. Специалисты примут документы и передадут их для сопровождения, помогут оформить четыре вида справок, 13 услуг через сайт Минобороны РФ.

Одним из первых, с кем Артамонов встретился в зоне спецоперации, стал Борис Крачковский. Познакомился с ним на праздновании 105-летия машиностроительного завода «ЗиО-Подольск». Тогда героя наградили благодарностью главы Городского округа за высокие трудовые достижения, так как Крачковский проработал на предприятии более 16 лет.

Вскоре Крачковский принял решение подписать контракт и ушел защищать Родину.

«Мене выпала возможность вновь пожать ему руку и передать от неравнодушных подольчан все необходимое для службы. И снова убеждаюсь: настоящая сила — не в громких словах, а в готовности встать на защиту родных и близких, своей страны, когда это нужно», — заключил Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.