Глава Подольска передал волонтерам металлоискатели и гумпомощь для оправки на СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым встретился с волонтерами Климовска и передал для участников СВО металлоискатели и гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активистки объединения «Климовские феи» с самого начала специальной военной операции помогают бойцам. Женщины организовали пункт сбора помощи. В марте 2022 года неравнодушные собрали первый груз и направили защитникам более 800 кг гумпомощи. Всего они организовали более 50 крупных отправок на передовую и продолжают это важное дело.

«Не остаемся в стороне, сегодня передали для наших ребят из 26-го мотострелкового полка РЭБ, металлоискатели и другие необходимые вещи. Будем оставаться на связи и поддерживать такие инициативы. Вместе мы победим!» — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.