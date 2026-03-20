Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с участником СВО

Григорий Артамонов встретился с участником спецоперации с позывным «Змей». За его плечами самые сложные участки фронта. Кавалер трех орденов Мужества, командир батальона десантно-штурмового полка, он проявил себя как бесстрашный воин и сильный, ответственный руководитель, на которого можно опереться в самых тяжелых условиях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

К разговору присоединились председатель горсовета Игорь Науменков, депутаты Виктор Щукин и Владимир Дзагоев. Встреча прошла в доверительной обстановке. Обсудили конкретные меры поддержки наших ребят, находящихся в зоне СВО, вопросы обеспечения подразделения. Отдельно коснулись помощи семьям военнослужащих и реабилитации бойцов после ранений.

Помощь будет оказана в кратчайшие сроки. Как и прежде, все обращения рассматриваются индивидуально — за каждым стоит судьба человека, который защищает нас и нашу страну. Работа по поддержке продолжится на постоянной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.