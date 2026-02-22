Глава Подольска Григорий Артамонов представил школьникам героев СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 20 февраля провел в школе имени Героя России Александра Монетова урок мужества и представил участника спецоперации Ивана с позывным Режиссер и кавалера трех орденов Мужества Артема Горшенина. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Юные жители должны знать героев своей страны. Провели для наших школьников урок мужества, на который пригласили защитников Отечества. Дата 23 Февраля объединяет поколения и напоминает нам о самом главном — о любви к Родине, долге, чести, ответственности. Наша страна — великая держава с богатой историей. На протяжении веков ее защищали отважные люди: мы чтим подвиги героев Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. И сегодня наши бойцы мужественно стоят на страже безопасности государства. Важно, чтобы эта живая связь времен не прерывалась. Чтобы мальчишки и девчонки видели перед собой настоящие примеры храбрости, понимали цену мира и осознавали, что сила России — в единстве, памяти и уважении к своей истории», — сказал Артамонов.

Участники СВО Режиссер и Артем Горшенин открыто и искренне ответили на вопросы ребят. Герои рассказали о том, с кого брали пример в юности, какие школьные предметы оказались нужны для выживания и успешных боевых действий. Отвечая на вопросы, еще раз подчеркнули, что вся гумпомощь, которую собирают и отправляют им волонтеры, очень нужна на передовой. Отдельно поблагодарили за свечи, сети и просто неравнодушие ребят. Режиссер передал в музей образовательного комплекса оружие и вражеский дрон из зоны СВО.

Почетными гостями стали Геннадий Николаевич и Валентина Ивановна — родители Героя России Александра Монетова, чье имя носит школа, где провели мероприятие.

Ранее в округе провели фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю», который собрал более 300 студентов из 12 организаций профессионального образования. Ребят научили плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи и собирать продуктовые гуманитарные наборы. Это стало зримым свидетельством крепкой связи тыла и фронта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.