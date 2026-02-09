сегодня в 15:30

Глава Подольска Артамонов передал оборудование и подарки школе в Луганске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил луганскую среднюю школу № 37 имени Андрея Линева и передал техническое оборудование, методические материалы и подарки ученикам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артамонов отметил, что такие встречи способствуют созданию дополнительных возможностей для обучения, развития и самореализации детей. Он подчеркнул, что поддержка образовательных учреждений новых регионов России будет продолжаться.

Во время встречи глава округа обсудил с руководством школы дальнейшие варианты поддержки образовательного процесса и оказания практической помощи.

Ранее Артамонов вместе с депутатом совета депутатов Подольска Виктором Щукиным и представителями Подольской епархии доставил на передовую внедорожник, квадрокоптеры и другую спецтехнику для поддержки участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.