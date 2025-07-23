Глава Павловского Посада Денис Семенов встретился с семьями участников СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 22 июля провел очередной объезд территорий, уделяя особое внимание подготовке к важным общественным проектам. Также в рамках объезда он встретился с семьями погибших участников СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На Городском кладбище в Павловском Посаде Глава встретился с родными погибших участников Специальной военной операции, на текущей неделе подрядчик приступит там к благоустройству Аллеи Героев. Вместе с представителем Фонда защитников Отечества Мариной Каленковой и семьями погибших присутсвующие обсуждали окончательный облик памятных объектов. 11 августа состоится поездка родственников из Павловского Посада и Электрогорска к скульптору Владимиру Иванову в Москву, для ознакомления с макетами памятников.

Особую признательность Денис Олегович выразил молодежной организации «Патриоты России» за инициативу в уходе за местами захоронений бойцов. Он также отметил, что данный проект будет прорабатываться совместно с семьями, чтобы учесть все потребности.

Во время объезда Денис Семенов уделил внимание и таким микрорайонам как: Городок, Ленская, Филимоново и деревне Курово.

На Городке Глава поручил заасфальтировать участок дороги у яблоневого сада, в микрорайоне Ленская двор на Интернациональном переулке включить в план капитального ремонта на 2026 год. Для деревни Курово уже даны поручения службам по подготовке дорожных и санитарных работ перед туристическим слётом, который пройдет уже в эти выходные. В Филимоново продолжается уборка и ремонт дорог, чтобы территория оставалась чистой и ухоженной.

Благодаря системному подходу и вниманию ко всем районам Павлово-Посадский округ стремится стать комфортным и ухоженным местом для жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.