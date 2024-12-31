Глава округа поздравил с Новый годом семьи участников СВО

Семьям, оставшимся без своих бойцов - мужей, отцов и сыновей, нужны особая забота и внимание. Накануне праздника глава Можайского округа Денис Мордвинцев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова навестили родственников погибших героев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Екатерина Коростелева - мама погибшего при выполнении боевой задачи Алексея. У нашего героя остались маленькие брат и сестра. Екатерина Валентиновна занимается домашним хозяйством - помогает супругу в уходе за подворьем, увлекается психологией.

Соседки Вера Кувшинова и Елена Жукова встретили нас вместе. Женщины объединились - обе потеряли мужей на СВО. Воспитывают прекрасных дочерей - к нашей беседе за чашкой чая девочки испекли вкусный пирог. Предложил им поучаствовать в поздравлении нашего ветерана и к 12 января подготовить сюрприз для Татьяны Гавриловны Савченковой.

Анастасия Богачева воспитывает сына Сергея. Мальчишка очень ответственный и старается помогать маме по хозяйству. Уже задумывается о поступлении в высшее учебное заведение.

"У каждой семьи свои заботы и вопросы, которые нужно решить. Обязательно поучаствуем и поможем там, где это будет необходимо", - отметил глава муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.