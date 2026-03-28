Глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг публикации СМИ о том, что страна якобы давала разрешение на применение своего воздушного пространства для нанесения ударов БПЛА ВСУ. Атаки по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье РФ в стране считают враждебными, рассказали РИА Новости в посольстве России в Таллине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 26 марта, что Киев может «втемную использовать» государства ЕС и Североатлантического альянса для пролетов своих БПЛА. Украинский режим активно применяет нефте- и газопроводы для устрашения европейских стран.

26 марта Mash писал о том, что власти Латвии, Эстонии и Литвы якобы официально открыли воздушное пространство для украинских беспилотников. Через него Киев наносит удары по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и северо-западу РФ.

