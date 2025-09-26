Глава Лосино-Петровсого вновь встретился с членами Ассоциации ветеранов СВО

В этот раз встреча с нашими героями прошла в новом помещении Ассоциации, где теперь ветераны СВО могут с комфортом собираться, общаться и вместе работать над новыми важными проектами. Это значимый шаг к тому, чтобы их благородный труд был еще более эффективным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Обсудили план работы Ассоциации в целом, и в отдельности с каждым индивидуальные запросы. Ключевая задача — чтобы каждый вернувшийся боец как можно скорее адаптировался к гражданской жизни. Кроме главного вопроса о трудоустройстве бойцы интересовались возможностью содействия в получении медицинской помощи и льгот. Во всем поддержим.

Сейчас готовятся экскурсии на три ведущих предприятия округа, чтобы бойцы могли познакомиться с потенциальными местами трудоустройства и возможно среди них выбрать дело по душе. На этом не останавливаемся: важно, чтобы увлечение каждого стало работой.

Также предложили ветеранам г. о. Лосино-Петровский, чьи мужество и ответственность не вызывают сомнений, присоединиться к создаваемым группам народных дружин, которые помогают поддерживать порядок в округе.

«Встреча еще раз подтвердила, что сила нашего округа — в его людях. Наши ветераны СВО — наша гордость. Вместе мы идем к одной цели — к процветающему будущему нашего округа. Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО находится по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 7. Оно открыто с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00. Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00. Контактный номер: 8 (966) 059-28-98.» — сказал Сергей Джеглав.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.