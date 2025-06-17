Глава Ленинского округа Станислав Каторов подарил гитару сыну участника СВО

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов навестил семью бойца специальной военной операции Дмитрия Зернова, трижды кавалера Ордена Мужества, героически погибшего при выполнении боевых задач, и поздравил с днем рождения его сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Накануне Дня России сыну нашего героя, Игорю, исполнилось 12 лет. Игорь — настоящий патриот, спортсмен и, несмотря на юный возраст, очень верующий человек, как и его отец. А еще он, как и его мама Мила, увлекается музыкой. Подарил парню сертификат на гитару, о которой он мечтал, и умную колонку», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Участник СВО Дмитрий Зернов с детства увлекался спортом, занимался единоборствами, тренировал ребят в секции дзюдо в спортивном клубе «Орленок» в Видном и преподавал физкультуру в школе, поэтому и в зоне боевых действий он выбрал себе позывной — Учитель. Еще при жизни, будучи командиром штурмовой группы, он удостоился двух Орденов Мужества. Третьим Орденом, Указом Президента РФ, он награжден посмертно. Его сын Игорь, следуя примеру отца, занимается самбо. Станислав Каторов пригласил его заниматься спортом в школе бокса под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина «Пересвет»: дети участников специальной военной операции там тренируются бесплатно.

Дмитрию Зернову, погибшему при исполнении боевых задач в июле 2023 года, установлена мемориальная доска на фасаде здания детского спортивного клуба «Орленок» в Ленинском округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.