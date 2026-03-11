Глава Ленинского округа Станислав Каторов навестил родителей участника СВО

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 7 марта навестил Татьяну Анатольевну и Сергея Викторовича — родителей участника специальной военной операции Александра Богданова, героически погибшего при исполнении воинского долга. Встреча была приурочена к Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Особого внимания в эти праздничные дни заслуживают женщины, воспитавшие настоящих Героев. Для матери защитника этот праздник всегда будет наполнен особыми чувствами. Наш безусловный долг — окружить такие семьи вниманием, заботой и быть для них надежной опорой в любой ситуации», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Александр был человеком долга. В апреле 2023 года он подписал контракт, чтобы встать на защиту Родины. 8 октября 2023 года погиб при выполнении боевой задачи в Купянском районе. Его отвага отмечена высокими наградами: медалью «За боевые отличия» и Орденом Мужества.

В ходе теплой беседы за чашкой чая родители поделились воспоминаниями о сыне и его жизненном пути. Станислав Каторов обсудил с Татьяной Анатольевной и Сергеем Викторовичем насущные вопросы семьи и необходимые меры адресной поддержки.

Внимание уделили и подрастающему поколению: племянник Александра занимается боксом. Станислав Каторов отметил, что окажет содействие в подборе спортивной школы, чтобы парень мог развивать способности и достигать новых высот.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.