Глава Ленинского округа передал бойцу СВО два дрона для отправки на передовую

«Сегодня от имени всего нашего округа передал бойцам из 110 мотострелковой бригады важный гуманитарный груз. Знаю, как непросто им сейчас, и как важна любая поддержка. Мы продолжим делать так, чтобы они чувствовали нашу поддержку и заботу. Победа будет за нами», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В этот раз в Ленинском городском округе собрали и передали бойцам два дрона Mavik, к ним же — 9 дополнительных батареек, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Для ребят также были направлены 9 индивидуальных перевязочных пакетов — это то, что может спасти жизнь в критической ситуации, маскировочные сети, а также три коробки армейского душа.

«От лица всей 110 мотострелковой бригады благодарим главу Ленинского городского округа и его жителей за подаренных «птиц», за всю помощь, за то, что не забывают и поддерживают. Через 15 часов эти «птички» уже будут на фронте и будут помогать нашим ребятам. Победа будет за нами!» — сказал боец во время получения гуманитарной помощи от главы городского округа Станислава Каторова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.