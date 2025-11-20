Глава Котельников встретился с участником СВО и его семьей

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с жителем Котельников Дмитрием — участником специальной военной операции, который на время отпуска приехал домой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с его семьей в неформальной обстановке они поговорили о бытовых условиях российских военнослужащих, обсудили материально-техническое обеспечение подразделения, а также своевременность поставок необходимого снаряжения и гуманитарных грузов.

Дмитрий также рассказал о своих сослуживцах — военнослужащие поддерживают постоянный контакт друг с другом, обмениваются новостями из дома и сохраняют высокий моральный дух даже в сложных условиях.

После беседы для семьи была организована экскурсия по музею-усадьбе «Белая Дача», которая является объектом культурного наследия регионального значения.

«Мы стараемся поддерживать связь с нашими военнослужащими, которые находятся вдали от дома, чтобы они и их родные всегда чувствовали нашу заботу», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.