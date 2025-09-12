Глава Истры Витушева: 5 беспилотников сбили ночью над округом

Ночью над муниципальным округом Истра российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, написала в своем Telegram-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Она попросила жителей м. о. не выкладывать фото, видео работы средств ПВО. Нигде нельзя обсуждать действия ВС РФ по отражению воздушных атак.

Витушева напомнила, что в Подмосковье запрещено запускать любые беспилотные летательные аппараты. Ограничения затрагивают и квадрокоптеры.

Глава Истры еще раз рассказала правила поведения при угрозе беспилотников. Тем, кто находится в здании, необходимо спуститься на нижние этажи.

Если человек в квартире, то нужно спрятаться в месте, где отсутствуют окна. Например, это можно сделать между несущих стен — в ванной комнате. Там необходимо сесть на пол и не подходить к окнам.

При нахождении на улице во время угрозы БПЛА люди должны спрятаться в каком-либо здании, паркинге или подземном переходе. В случае нахождения в транспорте необходимо выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.

Витушева отметила, что, если упал беспилотник или его части, прикасаться к ним нельзя. Рядом с БПЛА лучше не применять смартфон, устройства с GPS и какой-либо радиоаппаратурой.

Жителям Истры порекомендовали не пытаться сбивать БПЛА противника вручную.

При обнаружении объектов с габаритами от 20 см до 3 метров, внешне напоминающих самолет, либо если жители увидели, как БПЛА запускают с земли, нужно позвонить в «112». Надо сообщить о месте, где был обнаружен беспилотник, его размер и время происшествия. Нужно постараться сделать фото или видео момента запуска БПЛА и людей, которые его запускали.