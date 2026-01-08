Глава Грайворонского округа получил ранение при атаке дрона ВСУ под Белгородом

«Он (Панков-ред.) — настоящий пример мужества и героизма! И огромной ответственности! Только что с ним переговорил. Он, как и всегда, спокоен и уверен! Красавец! На таких людях и стоит земля Белгородская!» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова. Глава Грайворонского округа отправился в населенный пункт Головчино, где беспилотник ВСУ повредил коммерческий объект. В момент осмотра поврежденного здания еще один вражеский дрон совершил еще раз атаковал объект. Во время атаки второго БПЛА Панков помог женщине, чья машина была повреждена первым дроном.

Глава региона добавил, что пострадавшего главу города с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями экстренно госпитализировали в медучреждение. По оценке врачей, состояние средней степени тяжести.

Гладков выразил уверенность, что местные врачи окажут Панкову максимально профессиональную медицинскую помощь, а также пожелал ему скорейшего возвращения в строй.

