Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских передал гуманитарную помощь участнику СВО

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участником спецоперации для передачи гуманитарного груза и техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рад нашей встрече. Мы не первый раз общаемся, встречаемся, чтобы передать нашим ребятам необходимые вещи. Вы — настоящий герой, патриот нашей страны. Надеюсь, вместе скоро отпразднуем нашу победу», — сказал Сергей Мужальских.

Вслед за сыном Алексей отправился на СВО добровольцем в 2022 году. За время службы отец с сыном вместе прошли множество горячих точек. Доброволец признается, что не может спокойно стоять в стороне, когда стране требуется помощь.

Помимо маскировочных сетей, теплой одежды, продовольствия и медикаментов, неравнодушные ступинцы приобрели для наших защитников автомобиль повышенной проходимости. «Буханка» будет использоваться для эвакуации раненых, доставки провизии и прочих задач.

Сергей Мужальских, участник СВО и его близкие поблагодарили ступинских предпринимателей за помощь в приобретении машины.

Благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов освятил технику перед ее отправлением.

Участники встречи также обсудили будни военнослужащих и работу волонтерского штаба. Волонтеры плетут масксети, делают тактические носилки, окопные свечи, вяжут теплые вещи, собирают сублимированные супы и многое другое. С начала года в зону спецоперации из штаба отправлена одна тонна гуманитарной помощи.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7(496) 642-14-68, +7(496) 642-01-54, +7 (916) 333-26-16.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.