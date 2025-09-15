Глава городского округа Ступино поздравил с бракосочетанием участника СВО

«Поздравляю с созданием семьи! Желаю здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью и взаимопониманием, — сказал Сергей Мужальских. — Ваше служение обществу и активное участие в Ассоциации ветеранов СВО — пример настоящего патриотизма. Если понадобится помощь, мы всегда рядом».

Сергей Мужальских вручил молодой семье памятный подарок с символикой округа и книгу «Ступино в истории Отечества».

Кирилл и Анастасия Сидачевы поженились 1 августа в семейном кругу в Ростовской области, на малой родине супруги. Молодые люди познакомились в интернете в феврале этого года, встретились и понравились друг другу.

Анастасия — учитель математики с почти 15-летним стажем, имеет высшую квалификационную категорию. Теперь работает педагогом в ступинской школе № 2.

Кирилл Сидачев — активный член Ассоциации ветеранов СВО, поддерживает сослуживцев и их близких. Награжден медалью Профессионального союза работников здравоохранения РФ за оказание медицинской помощи в зоне СВО «За самоотверженность и профессионализм». По примеру прадеда и отца Кирилл отправился в зону спецоперации добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья в январе 2024 года. Герой вернулся на прежнее место работы в Ступинскую клиническую больницу, трудится рентген-лаборантом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.