Глава Электростали с депутатом Госдумы посетил бойцов СВО в госпитале

В четверг, 3 июля, глава Электростали Инна Волкова вместе с депутатом Государственной думы РФ Геннадием Паниным посетили госпиталь для участников специальной военной операции, который располагается в Центральной медико-санитарной части № 21. Госпиталь, где раненые бойцы СВО проходят лечение и реабилитацию, был открыт на базе ЦМСЧ осенью прошлого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время в отделении на лечении находится 60 пациентов. У некоторых из них сложные ранения, но, по словам врачей, в ЦМСЧ № 21 есть всё, чтобы они пошли на поправку: больница оснащена всем необходимым медоборудованием, лекарствами и, главное, квалифицированными кадрами. Инна Волкова и Геннадий Панин в неформальной обстановке побеседовали с персоналом и пациентами госпиталя. На встрече присутствовала мать одного из раненых бойцов из Забайкальского края, которая обратилась к медикам со словами огромной благодарности. «Мы с сыном находимся здесь уже три месяца. Отношение персонала к нам прекрасное, лечат прекрасно. Я вижу, какими ребят привозят и как они потом восстанавливаются, многие за месяц начинают бегать! Низкий вам поклон за то, что подняли на ноги сына!» — сказала женщина.

«Мы пообщались с ребятами, выслушали их истории и пожелали скорейшего выздоровления. Видим, что персонал работает с огромной самоотдачей и теплотой, именно поэтому здесь бойцов удаётся поставить на ноги в кратчайшие сроки», — подвела итоги встречи Инна Волкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.