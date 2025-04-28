Глава Чехова передал гуманитарную помощь бойцам на передовой

Глава Чехова Михаил Собакин вместе с руководителем Чеховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Владимиром Мазуром и его супругой Екатериной в преддверии празднования 80-летия Великой Победы передали бойцам гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Во время маршрута Михаил Собакин посетил четыре подразделения, которые выполняют боевые задачи от Луганска до Северодонецка.

Защитникам Отечества доставили коптеры, усилители сигнала, детекторы дронов, военное обмундирование и другие необходимые предметы. Добровольцы «Чеховских кашеварочек» передали сублимированные продукты, а волонтерские объединения — маскировочные сети, продукты, средства гигиены, одежду и письма от детей.

«Когда наши волонтеры формируют груз для отправки в подразделения, они сообщают родным бойцов, чтобы каждая семья могла передать что-то своему Герою. В этот раз также все посылки были переданы адресатам. Где-то бойцы с гордостью демонстрировали нам трофеи и делились рассказами о боевых действиях», — подчеркнул Михаил Собакин.

Отдельный специальный груз был сформирован по запросу чеховского бойца с позывным «Веселый». Его сын, будучи в детском оздоровительном лагере «Литвиново», в числе других детей встречался с губернатором Андреем Воробьевым. Мальчик обратился с просьбой приобрести для папы квадроцикл и детекторы дронов. Всю необходимую технику Михаил Собакин передал военнослужащему лично в руки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.