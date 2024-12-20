Глава Богородского округа встретился с семьями погибших при защите Отечества

В Районном Доме культуры прошла ежегодная встреча с семьями земляков, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, в «горячих точках» и зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Среди приглашенных — матери, отцы, жены погибших. Также в этот вечер в зрительном зале были представители Совета ветеранов, организации ветеранов «Боевое Братство», общественных и молодежных организаций, депутаты, воины Ногинского гарнизона, юнармейцы, кадеты.

Это — особенное мероприятие, значимое для всех. На нем ежегодно вспоминают подвиги героев, а родителям — говорят «спасибо» за то, что воспитали настоящих патриотов своего Отечества.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил близких и родных погибших героев за стойкость, за то, что, пережив тяжёлую утрату, продолжают воспитывать детей и внуков в любви к своей Родине.

— Никто не заменит погибших сыновей и мужей. Можно только быть рядом, подставить плечо, помочь в решении насущных вопросов. В этом и видим свою задачу — всесторонне поддерживать участников СВО и их близких, знать проблемы каждой семьи, помогать в их решении. И тем самым хотя бы отчасти сгладить боль невосполнимой утраты, — сказал глава.

В будущем в Ногинске планируется сделать Аллею Славы, где на монументах будут высечены имена всех земляков, погибших в горячих точках и зоне СВО.

В этот вечер сос сцены прозвучали такие композиции, как песня «Исповедь» в исполнении Екатерины Кириной-Батановой, выступили ансамбль казачьей песни «Богородские узоры» и образцовый коллектив «Хореографическая студия „Оригинал“. Вокальный ансамбль „Большая перемена“ Купавинской детской школы искусств подарил композицию „Берегите мир“, а Екатерина Голованова из вокального коллектива „Аллегро“ — песню „Да здравствует Россия!“.

Такие встречи — это знак уважения к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.