Защитники Родины становятся хорошими управленцами, так как в армии учат перед принятием какого-либо решения оценивать задачу, ее масштабы и обстановку, сообщил РИАМО руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

«Залог успеха — это глубокая проработка вопроса. Это очень актуально и в гражданской жизни. В любых процессах управления этот алгоритм работает», — сказал Науменков.

По его словам, если у военного есть соответствующие знания, значит, у него все получится в мунгосуправлении.

Науменков отметил, что программа «Герои Подмосковья» может отлично подсобить в вопросе обучения. Он и сам подал заявку на участие.

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа данная была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.