Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 104 БПЛА, двое погибли

Гладков: за сутки от ударов ВСУ погибли два человека, еще семь ранены

Вооруженные силы Украины за последние сутки многократно обстреливали Белгородскую область, задействовав для своих действий 104 беспилотника. В итоге минимум семь человек получили травмы различной степени тяжести, еще двое погибли 13 ноября, но известно об этом стало сейчас, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера (14 ноября — ред.) стало известно, что 13 ноября в селе Ясные Зори в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. В селе Красный Октябрь повреждены дом и автомобиль, в селе Ясные Зори — ГАЗель, в поселке Малиновка — дом и хозпостройка, в поселке Октябрьский — одна машина. Сегодня рано утром в селе Бочковка от удара дрона сгорели 3 хозпостройки», — рассказал Гладков.

Обстрелам также подверглись поселок Дальний, а также села Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка и хутор Леоновка. Над Вейделевским округом подавлен один дрон, в данном случае последствий удалось избежать.

В хуторе Бочанка травмы получила супружеская пара. Женщину госпитализировали, а мужчина проходит лечение амбулаторно. В селе Волчья Александровка при взрыве беспилотника различные травмы получили еще три человека.

«Мужчина проходит лечение в стационаре, две женщины — амбулаторно. <…> В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель. Еще один мужчина получил ранения. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжелое. В городе повреждены забор частного дома и 3 машины, одна из которых сгорела», — добавил Гладков.

Обстрелы со стороны представителей киевского режима были зафиксированы в том числе над Ивнянским округом, в Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.

Еще один человек пострадал при детонации дрона в селе Новая Таволжанка, которая произошла 12 ноября, однако в больницу мужчина обратился только 14 ноября. Компетентные медики оказывают помощь всем раненым.

