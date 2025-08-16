Гладков: ВСУ ударили 178 раз по Белгородской области за сутки Спецоперация сегодня в 10:48 Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Украинские боевики 178 раз ударили по Белгородской области за сутки. Атаки наносились беспилотниками и боеприпасами, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ пытались нанести удар одним БПЛА по Алексеевскому муниципальному округу. Также противник атаковал Белгород 13 БПЛА. Белгородский район подвергся ударам 21 беспилотника. По Борисовскому району противник запустил один дрон. В Валуйском муниципальном округе ВСУ хотели нанести удары 14 беспилотниками. В Волоконовском районе два населенных пункта были атакованы по одному БПЛА. По Грайворонскому муниципальному округу противник ударил 28 боеприпасами. Также ВСУ нанесли удары девятью беспилотниками. Противник выстрелил 65 боеприпасами по Краснояружскому району. Также ВСУ запустил 12 БПЛА. По Ракитянскому району противник запустил два беспилотника. В Шебекинском муниципальном округе противник ударил 10 беспилотниками.