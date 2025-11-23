Гладков: ВСУ ударили 105 раз по Белгородской области за сутки Спецоперация сегодня в 11:16 Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Украинские солдаты нанесли 105 ударов по Белгородской области за сутки. Атаки противник проводил как БПЛА, так и боеприпасами, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгородскому округу нанесли удары 11 БПЛА ВСУ. Борисовский округ атакован двумя беспилотниками. Валуйский округ противник обстрелял 16 БПЛА. Над Волоконовским округом перехватили два FPV-дрона. По Грайворонскому округу противник запустил 11 боеприпасов. Также он подвергся атакам 19 БПЛА. По Краснояружскому округу запустили 22 беспилотника. Шебекинский округ атакован двумя боеприпасами и 21 БПЛА ВСУ. Над Яковлевским округом средства ПВО ликвидировали один беспилотник.