Гладков: ВСУ ударили 105 раз по Белгородской области за сутки

Спецоперация
Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Украинские солдаты нанесли 105 ударов по Белгородской области за сутки. Атаки противник проводил как БПЛА, так и боеприпасами, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгородскому округу нанесли удары 11 БПЛА ВСУ. Борисовский округ атакован двумя беспилотниками.

Валуйский округ противник обстрелял 16 БПЛА. Над Волоконовским округом перехватили два FPV-дрона.

По Грайворонскому округу противник запустил 11 боеприпасов. Также он подвергся атакам 19 БПЛА.

По Краснояружскому округу запустили 22 беспилотника. Шебекинский округ атакован двумя боеприпасами и 21 БПЛА ВСУ. Над Яковлевским округом средства ПВО ликвидировали один беспилотник.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.          