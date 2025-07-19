Гладков: ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям Белгородской области

сегодня в 19:01

Украинские боевики продолжают атаковать Белгородскую область. Они наносят удары разными видами вооружений, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине из-за прилета снаряда в двух частных домах выбило стекла и посекло заборы, перебита газовая труба. В Новой Таволжанке в результате обстрела ВСУ повредились два частных дома и линия электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта.

Рядом с Графовкой из-за удара FPV-дрона загорелась спецтехника. В Бессоновке Белгородского района беспилотник взорвался на стоянке предприятия.

В Отрадном FPV-дрон ударил по припаркованной машине. Она получила повреждения.

В населенном пункте Нечаевка от взрыва беспилотника загорелось нежилое помещение. Пожар был потушен.

Другой БПЛА атаковал машину в поселке Октябрьский. По предварительной информации, никто не пострадал.