Гладков: ВСУ обстреляли 4 муниципалитета Белгородской области

Украинские военнослужащие в пятницу атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, Предварительно, в результате атаки ВСУ пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в городе Шебекино после попадания вражеского снаряда пострадала крыша хозпостройки. В населенном пункте Белянка два грузовика получили повреждения в результате удара FPV-дрона по парковке предприятия. Еще одно предприятие в населенном пункте Доброе подверглось атаке БПЛА. В результате взрыва были повреждены 6 автомобилей и оборвана ЛЭП.

По словам главы региона, также атакам украинских беспилотников подвергся Грайворон. В результате ударов FPV-дронов получили повреждения 4 домовладения, 5 автомобилей и 1 хозпостройка. Еще БПЛА атаковал сельзозпредприятие в селе Дорогощь, где повреждения получили 12 единиц спецтехники.

В Двулучном (Валуйский округ) беспилотник повредил автомобиль и дом, повредив окна и стену. В селе Долгое вражеский дрон повредил ЛЭП, электроснабжение оперативно восстановили. В поселке Уразово FPV-дроны ВСУ повредили кровлю, окна и забор частных домов, а также ограждение предприятия. Еще один БПЛА взорвался во дворе многоэтажки, повредив автомобиль.

Гладков добавил, что в населенном пункте Березовка в Борисовском районе дроны ВСУ атаковали два автомобиля, выбив стекла и повредив кузова и прицеп одного из них.

На участке дороги, соединяющей населенные пункты Стригуны и Новоалександровка, еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате атаки были повреждены кузов и заднее стекло транспортного средства.