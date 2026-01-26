Гладков: ВСУ четыре раза за день атаковали Белгородскую область ракетами

Четыре раза за 26 января подразделения противовоздушной обороны отражали атаки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородом и его окрестностями, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, при отражении ракетного удара во время несения службы получил ранения боец спецподразделения «Орлан». У него зафиксированы многочисленные осколочные ранения ног. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Прибывшая бригада скорой помощи транспортирует раненого в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о нанесенном ущербе уточняется компетентными специалистами.

«Благодарю всех военнослужащих, которые защищают нас, спасая мирные жизни! Желаю бойцу „Орлана“ скорейшего выздоровления! Спасибо за службу!» — написал Гладков.

Ранее Гладков четыре раза предупреждал население региона о ракетной опасности. Во время действия этого предупреждения всем жителям Белгородской области следует находиться в подвальных помещениях до момента, пока его не отменят.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.