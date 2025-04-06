Гладков: ВСУ 74 раза обстреляли и ударили дронами по Белгородской области

Гладков: за сутки под Белгородом от обстрелов ВСУ пострадали три человека

В течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности совершили 74 удара по Белгородской области, использовав боевые дроны и боеприпасы. От преступных действий киевского режима серьезные травмы получили три мирных жителя, в числе которых 15-летний подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки одного беспилотника на город Белгород никаких последствий не возникло. Детонация сбитого дрона в поселке Малиновка Белгородского района привела к повреждению крыши частного дома. Инфраструктурный объект водоснабжения на территории недействующего предприятия в селе Красный Октябрь также был поврежден ударом FPV-дрона.

Удар по мирным людям

Четыре беспилотника атаковали села Байцуры, Березовка и Богун-Городок в Борисовском районе. Удар дрона по автомобилю в селе Березовка стал причиной получения серьезных травм среди трех мирных жителей. Одним из травмированных стал 15-летний подросток. Его доставили в детскую областную клиническую больницу, где прооперировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Еще два мужчины с ранениями находятся в тяжелом состоянии в больницах Белгорода. Медицинский персонал оказывает всем пострадавшим необходимую помощь.

Удары дронами и боеприпасами

Из-за повреждений линии электропередачи села Байцуры и Богун-Городок временно остались без электричества. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от Минобороны РФ.

Еще четыре из пяти беспилотников были сбиты во время атаки на поселок Уразово и села Борки, Двулучное, Сухарево и Шелаево в Валуйском муниципальном округе. В результате этого обстрела в селе Шелаево был поврежден легковой автомобиль.

Ночной обстрел в Волоконовском районе привел к уничтожению частного дома и хозяйственной постройки в селе Тишанка после атаки беспилотника со взрывным устройством. Всего на село Тишанка и хутор Старый было совершено нападение тремя беспилотными аппаратами, причем системы ПВО успешно нейтрализовали два из них.

Следующие четыре артиллерийских обстрела обрушились на населенные пункты Грайворонского муниципального округа. Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз подверглись удару двадцатью снарядами. Дополнительно эти территории атаковали шесть беспилотников. Пожар, возникший в результате нападения в селе Козинка, полностью уничтожил надворную постройку.

Краснояружский район пострадал наиболее серьезно. 12 артиллерийских обстрелов с применением 115 боеприпасов были направлены на поселки Задорожный и Прилесье, а также села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка. Противник также задействовал 15 беспилотных летательных аппаратов, восемь из которых удалось сбить. В результате атак в селе Илек-Пеньковка повреждения получили шесть частных домовладений.

Системой противовоздушной обороны была успешно отражена воздушная атака над территорией Ракитянского района, в результате которой три частных домовладения получили повреждения. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Чернянским районом, при этом обошлось без жертв и материального ущерба.

В Шебекинском муниципальном округе произошло масштабное нападение с использованием 21 беспилотника, направленное на город Шебекино и несколько населенных пунктов: села Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки. Силам ПВО удалось нейтрализовать 18 воздушных целей. Атака привела к повреждению одного частного дома и трех транспортных средств в селе Безлюдовка, а также двух частных домов в селе Вознесеновка.