сегодня в 10:54

Гладков: ВСУ 62 раза ударили по Белгородской области за сутки

Украинские боевики 62 раза ударили по Белгородской области за сутки. Атаки наносили беспилотниками и боеприпасами, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бессеновка и Чайки в Белгородском районе атакованы четырьмя БПЛА. В Борисовском районе по Зозулям, Грузскому, Байцурам и Стригунам нанесены удары четырьмя беспилотниками.

В Валуйском муниципальном округе по Двулучному, Солоти, Казинке и Шведуновке, хутору Леоновка были нанесены удары 10 БПЛА. Семь из них подавили и сбили.

В Грайвороновском муниципальном округе село Мокрая Орловка подверглось обстрелу с использованием семи боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе Задорожный, Прилесье, Красную Яругу, Демидовку, Графовку, Староселье и Репяховку атаковали 11 БПЛА и шесть боеприпасов. По Прохоровке ударил один дрон.

Над Старооскольским городским округом средствами ПВО уничтожены три БПЛА самолетного нет. Последствий нет.

В Шебекинском муниципальном округе по Шебекину, Вознесеновке, Белянке, Мурому, Маломихайловке, Новой Таволжанке, Ржевке и Первому Цепляеву нанесли удары 16 БПЛА ВСУ.