Гладков: ВСУ 104 раза обстреляли Белгородскую область за сутки
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские войска 104 раза обстреляли Белгородскую область за сутки. Удары наносились как боеприпасами, так и беспилотниками, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли Белгородский округ восемью БПЛА. Борисовский атакован тремя боеприпасами и пятью беспилотниками.
По Валуйскому округу ВСУ ударили пятью беспилотниками. Волоконовский атакован шестью боеприпасами и стольким же количеством БПЛА.
Грайворонский округ получил удары 10 боеприпасами. Также он подвергся атакам 16 БПЛА.
Краснояружский округ был атакован 25 снарядами и двумя украинскими беспилотниками. Над Ровеньским округом средства ПВО ликвидировали два БПЛА самолетного типа.
Шебекинский подвергся ударам 16 беспилотников.
