Гладков: ВСУ 104 раза обстреляли Белгородскую область за сутки

сегодня в 11:46

Украинские войска 104 раза обстреляли Белгородскую область за сутки. Удары наносились как боеприпасами, так и беспилотниками, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгородский округ восемью БПЛА. Борисовский атакован тремя боеприпасами и пятью беспилотниками.

По Валуйскому округу ВСУ ударили пятью беспилотниками. Волоконовский атакован шестью боеприпасами и стольким же количеством БПЛА.

Грайворонский округ получил удары 10 боеприпасами. Также он подвергся атакам 16 БПЛА.

Краснояружский округ был атакован 25 снарядами и двумя украинскими беспилотниками. Над Ровеньским округом средства ПВО ликвидировали два БПЛА самолетного типа.

Шебекинский подвергся ударам 16 беспилотников.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.