сегодня в 20:11

Гладков: в небе над Белгородской областью сбиты украинские ракеты

В небе над Белгородом и его окрестностями силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины. Сведений о жертвах или раненых пока не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде обломки сбитых ракет спровоцировали возгорание мусора, которое в настоящее время ликвидируется пожарными. В одном из коммерческих зданий взрывной волной повреждены окна, а также пострадали крыша и фасад.

Кроме того, зафиксированы повреждения двух автомобилей. В селе Таврово осколки задели кузов легковой машины, а в поселке Дубовое — крышу частного дома.

На местах происшествий работают все экстренные службы. Данные о масштабе ущерба уточняются.

«После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — предупредил Гладков местное население.

Ранее в Белгородской области по всей территории региона была объявлена ракетная опасность. В этот период население просили оставаться в безопасных местах. На данный момент режим опасности отменен.

