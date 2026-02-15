Гладков: украинские боевики 42 раза ударили по Белгородской области за сутки
ВСУ 42 раза атаковали Белгородскую область за сутки. Есть раненые, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгородский округ атакован тремя беспилотниками ВСУ. В Октябрьском противник ударил FPV-дроном по автомобилю, были ранены двое.
В Борисовском округе по Грузскому нанесена атака одним БПЛА. В Волоконовском округе в Шаховке беспилотником было повреждено предприятие.
В Грайворонском округе по Грайворону, Новостроевке-Первой, Безымено, Рождественке и Порозу противник запустил девять боеприпасов. Также были нанесены удары пятью БПЛА.
В Краснояружском округе по Красной Яруге, Колотиловке, Задорожному, Староселью и Илек-Пеньковке были нанесены удары девятью боеприпасами и 10 БПЛА. В Шебекинском округе села Ржевку, Маломихайловку и Мешковое противник атаковал тремя беспилотниками.
